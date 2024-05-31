Події

08:57 31.05.2024

У Херсоні в результаті ранкового обстрілу постраждала жінка, пошкоджено інфраструктуру

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У Херсоні в результаті ранкового обстрілу постраждала жінка, пошкоджено інфраструктуру

Окупаційні війська в п'ятницю вранці вдарили по центру Херсона, по медичну допомогу після обстрілу звернулася 65-річна жінка, є пошкодження інфраструктури, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Внаслідок цього обстрілу, зокрема, пошкоджені лінії електропередач, зупинка громадського транспорту, принаймні одна автівка, вікна у сусідніх будинках, дерева. Наразі не працює світлофор проспект Незалежності/вулиця Українська. До медиків за допомогою на цю годину звернулась одна постраждала. Жінка 1959 р.н. на момент ворожої атаки перебувала на вулиці", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріл #постраждалий

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