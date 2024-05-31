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08:04 31.05.2024

Ворог обстріляв Херсон і 21 населений пункт області, одна людина загинула

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Ворог обстріляв Херсон і 21 населений пункт області, одна людина загинула

За минулу добу Херсон і 21 населений пункт області знову були під обстрілом, одна людина загинула, є влучання в житлові квартали, навчальний заклад, виправну установу, повідомив оперативну інформацію голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у п'ятницю вранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Ольгівка, Іванівка, Велетенське, Олександрівка, Червоний Маяк, Михайлівка, Антонівка, Берислав, Білозерка, Вірівка, Бургунка, Токарівка, Понятівка, Золота Балка, Качкарівка, Придніпровське, Львове  та місто Херсон", - написав він у телеграм-каналі.

Повідомляється, що через російську агресію одна людина загинула.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксовано влучання в навчальний заклад, виправну установу, газогін і приватний автомобіль.

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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