31 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 828 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 828 RUSSIAN AGRESSION

31 травня відзначають Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням, Всесвітній день папуг, Міжнародний день бортпровідника, День вебдизайнера, День народження велосипедного спорту, Всесвітній день блондинок.

Православна церква вшановує пам'ять апостола від 70-ти Єрма.

Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням

Всесвітній день без тютюну, встановлений 1987 року Всесвітньою організацією охорони здоров'я, святкують 31 травня кожного року. Цього дня у світі проходять антитютюнові акції.

На сьогодні, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щорічно помирає більше ніж 5 мільйонів осіб; очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн є винуватцем смерті близько 1,6 мільйона осіб на рік.

Всесвітній день блондинок

Свій день світловолосі жінки святкують в останній день весни, 31 травня. Уперше про нього почули 9 червня 2001 року в США. Там група жінок-адвокатів вирішила довести, що блондинки можуть бути не тільки красивими та розумними. Вони й заснували цей день.

Потім ініціативу підхопили в усьому світі. Цього дня організовують різноманітні паради, конкурси і навіть вигадують премії, якими нагороджують блондинок.

За словами вчених, уже до 2202 року натуральні блондинки зникнуть з лиця землі. За останні 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

Всесвітній день папуг

Всесвітній день папуг - це щорічна подія, яку відзначають 31 травня, щоб підвищити обізнаність про збереження папуг і наголосити на важливості захисту їхніх природних середовищ існування.

Заснувала дату Міжнародна благодійна організація - Всесвітній Фонд папуг 2004 року. Фонд опікується порятунком папуг з 1989 року і вважає цілком справедливим, щоб у таких популярних птахів була своя особлива дата

Ще цього дня:

1894 - Відкрили електричний трамвай у Львові;

1902 - Друга англо-бурська війна: Договір у Верінігінгу завершив війну і забезпечив британцям контроль над Південною Африкою;

1910 - Акт про Південну Африку набув чинності. Заснування Південно-Африканського Союзу;

1911 - У Белфасті, Північна Ірландія, спущено на воду "Титанік";

1938 - Українець Антон Губенко здійснив перший в історії радянської авіації таран і вцілів;

1946 - У Києві створено літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;

1988 - Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну;

1989 - На установчій конференції в Неаполі утворили Міжнародну асоціацію україністів.

Церковне свято

Єрм - апостол від сімдесяти. Згадується апостолом Павлом у його Посланні до Римлян. Жив у I-II століттях у Каппадокії. Про його життя відомо небагато. Спочатку він служив воїном, але потім охрестився і став одним із 70-ти послідовників Ісуса. Проповідував християнську віру, а згодом його зробили єпископом Філіппополя Фракійського. Єрм написав відомий твір "Пастир".

Поряд з іншими християнами єпископ потерпав від гонінь язичників. За свою віру, за однією з версій, його було страчено.

Переказ приписує Єрму місіонерську діяльність у Далматії, але жодних певних відомостей про це не збереглося, окрім загальних висловлювань у службі цьому апостолу. У грецькому Синаксарі сказано, що Єрм, після багатьох трудів і скорбот, помер мирно.

Під авторством якогось Єрма зберігся невеликий твір грецькою мовою під назвою: "Викриття язичницьких філософів". Хто був Єрм, який написав цей твір, де і в який час він жив, немає ніяких достовірних відомостей, але оскільки в християнському світі з ім'ям Єрм відомий апостол Єрм, то авторство приписують йому.

Іменини: Борис, Микола, Остап, Роман, Пилип, Христина.