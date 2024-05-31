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01:34 31.05.2024

На решті напрямків фронту ситуація стабільно напружена, але контрольована - Генштаб ЗСУ

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На решті напрямків фронту ситуація стабільно напружена, але контрольована - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

На Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому, Краматорському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація залишається стабільно напруженою, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на Харківському напрямку протягом доби відбулися два бойових зіткнення. Спроба противника просунутися в районі населеного пункту Стариця була зупинена рішучими діями українських захисників.

На Куп'янському напрямку противник дев'ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Відбито шість штурмових дій окупантів у районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, М'ясожарівка та Дружелюбівка. Втрат позицій не допущено, ситуація контрольована. Наразі тривають бої поблизу Дружелюбівки, Андріївки та Іванівки.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито спробу противника атакувати позиції в Серебрянському лісі. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Сіверському напрямку кількість атак агресора за сьогодні зросла до 11. Наші захисники зупинили вісім штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Роздолівки. Водночас у зазначених районах ще тривають три бойові зіткнення. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень. Захисники України відбили вісім спроб російських окупантів атакувати поблизу населених пунктів Калинівка, Білогорівка, Кліщіївка, Андріївка та Часів Яр. Ситуація напружена. Наші підрозділи проводять активні заходи для посилення стійкості оборони.

На Торецькому напрямку зупинено атаку окупантів від Зайцевого в бік Курдюмівки, втрат позицій тут також не допущено.

На Времівському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень. З них чотири ворожі штурми захлинулися в районах Урожайного та Старомайорського. Триває відбиття ще однієї російської атаки поблизу Урожайного. Ситуація контролюється Силами оборони України.

На Оріхівському напрямку кількість штурмових спроб противника зросла до п'яти. Було відбито дві атаки в районі Малої Токмачки. Тривають бої в районах населених пунктів Малі Щербаки та Новоандріївка. Ситуація напружена. Наші війська проводять заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування росіян углиб української території.

На Придніпровському напрямку відбито вісім спроб ворога відтіснити наші підрозділи на плацдармах на лівому березі Дніпра, неподалік Кринок. Ситуація контрольована.

Теги: #генштаб_зсу #україна #зведення

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