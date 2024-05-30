СтратКом ЗС України презентував виставку "Вдягаю піксель" у межах Книжкового Арсеналу 2024

Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України (СтратКом ЗСУ) увечері в четвер, 30 травня, презентувало виставку "Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу" на Книжковому Арсеналі 2024 у межах програмного партнерства з Мистецьким Арсеналом.

Виставка "Вдягаю піксель. Історії тих, хто обрав боротьбу" присвячена історіям військовослужбовців, які знайшли застосування своїм цивільним навичкам у війську.

У серці виставки - ілюстрації української ілюстраторки Марії Кінович (відомої своєю співпрацею з Facebook, MacPaw, The Economist), створені на основі циклу розповідей військовослужбовців, записаних СтратКомом ЗСУ. Серед героїв виставки: дизайнер, який створив візуальний стиль для ЗСУ Тарас Іщик; журналістка, нині пресофіцерка Анастасія Блищик та інші.

За словами Кінович, робота над ілюстраціями "була досить складним завданням, оскільки потрібно було показати людей, їхні історії, шлях і професії, але водночас розповісти, що зараз вони служать у ЗСУ".

"СтратКом ЗСУ вперше в історії Збройних сил України виступив програмним партнером Міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал". Програмне партнерство СтратКом ЗСУ та Мистецького арсеналу відкриває нові можливості для діалогу військових із суспільством щодо ключових аспектів національної стійкості, яка своєю чергою є основою національної безпеки", - наголосили у Страткомі.

Місце проведення виставки: простір Е2 Книжкового Арсеналу, вул. Лаврська 10-12 у м. Київ.