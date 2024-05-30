На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках

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Станом на 19.00 кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 84, половина з них відбулася на курахівському та покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на куп'янському напрямку ЗСУ відбили 7 ворожих атак, триває бій біля Андріївки. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Новоосинове (3 керовані авіабомби) і Богуславка (один КАБ).

На лиманському напрямку ворог завдав удару десятьма КАБами, з них 6 бомб скинув по району Дронівки, 4 - по Ямполю.

На сіверському напрямку тривають бойові зіткнення поблизу Роздолівки та Білогорівки. Противник скинув 4 КАБи на село Закитне, ще 2 - на місто Сіверськ, одна ворожа керована авіабомба прилетіла по Верхньокам'янському.

На краматорському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень, своєю чергою ЗСУ оборони тримають російських окупантів під вогневим контролем та проводять активні заходи.

На покровському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 21 спробу прорвати рубежі оборони. Тривають бойові зіткнення на двох ділянках у районі Сокола, а також у районі Новоолександрівки та Прогресу.

Окупанти скинули 5 КАБ на Олександропіль, одну - по Нью-Йорку Донецької області, також ворог вдарив 12 некерованими авіаційними ракетами по Уманському, 11 - по Новоселівці.

На курахівському напрямку Сили оборони відбивають 4 ворожі штурмові дії в районі Красногорівки. Загалом на цьому напрямку росіяни здійснили 21 атаку.

Втрати ворога в особовому складі на покровському та курахівському напрямках становлять 155 убитими, 203 - пораненими. Також знищено 4 танки, 7 бойових бронемашин, 5 авто та 1 артсистему. Пошкоджено ще 2 танки, 3 ББМ, 2 гармати та 2 автомобілі противника.

На времівському напрямку ворог випустив 12 некерованих ракет у районі Старомайорського.

На придніпровському противник завдав удару чотирма НАРами поблизу Олешківських Пісків.