Події

20:10 30.05.2024

На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках

2 хв читати
На фронті вже відбулося 84 бойових зіткнення, з них половина - на курахівському та покровському напрямках
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 19.00 кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 84, половина з них відбулася на курахівському та покровському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, на куп'янському напрямку ЗСУ відбили 7 ворожих атак, триває бій біля Андріївки. Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Новоосинове (3 керовані авіабомби) і Богуславка (один КАБ).

На лиманському напрямку ворог завдав удару десятьма КАБами, з них 6 бомб скинув по району Дронівки, 4 - по Ямполю.

На сіверському напрямку тривають бойові зіткнення поблизу Роздолівки та Білогорівки. Противник скинув 4 КАБи на село Закитне, ще 2 - на місто Сіверськ, одна ворожа керована авіабомба прилетіла по Верхньокам'янському.

На краматорському напрямку відбулося 9 бойових зіткнень, своєю чергою ЗСУ оборони тримають російських окупантів під вогневим контролем та проводять активні заходи.

На покровському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 21 спробу прорвати рубежі оборони. Тривають бойові зіткнення на двох ділянках у районі Сокола, а також у районі Новоолександрівки та Прогресу.

Окупанти скинули 5 КАБ на Олександропіль, одну - по Нью-Йорку Донецької області, також ворог вдарив 12 некерованими авіаційними ракетами по Уманському, 11 - по Новоселівці.

На курахівському напрямку Сили оборони відбивають 4 ворожі штурмові дії в районі Красногорівки. Загалом на цьому напрямку росіяни здійснили 21 атаку.

Втрати ворога в особовому складі на покровському та курахівському напрямках становлять 155 убитими, 203 - пораненими. Також знищено 4 танки, 7 бойових бронемашин, 5 авто та 1 артсистему. Пошкоджено ще 2 танки, 3 ББМ, 2 гармати та 2 автомобілі противника.

На времівському напрямку ворог випустив 12 некерованих ракет у районі Старомайорського.

На придніпровському противник завдав удару чотирма НАРами поблизу Олешківських Пісків.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:44 30.05.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

15:51 30.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

12:37 30.05.2024
Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

12:21 30.05.2024
У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

08:03 30.05.2024
Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

07:33 30.05.2024
За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

23:51 29.05.2024
Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб

Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб

23:41 29.05.2024
Війська РФ від початку доби використали 69 КАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

Війська РФ від початку доби використали 69 КАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

22:28 29.05.2024
Окупанти атакують уздовж майже всієї лінії фронту, від початку доби було 82 ворожі штурми - Генштаб

Окупанти атакують уздовж майже всієї лінії фронту, від початку доби було 82 ворожі штурми - Генштаб

17:57 29.05.2024
Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

ОСТАННЄ

Унаслідок російського авіаудару в Херсонській області пошкоджено школу

Міноборони України спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

Інформація про загиблого в Руській Лозовій не підтвердилася

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено промислове підприємство й інфраструктурний об'єкт

У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

Унаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув мирний житель - ОВА

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Литва приєдналася до коаліції з ППО

"Ліси України" готові без посередників повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій - гендиректор

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА