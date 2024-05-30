Події

17:44 30.05.2024

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Станом на 16.30 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок, ворог нарощує інтенсивність штурмових дій на курахівському та сіверському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у телеграмі, від початку доби окупанти п’ять разів обстріляли з міномета з території Брянської області РФ прикордонні села Чернігівської та Сумської області, з артилерії ворог обстріляв с. Степок Сумської області.

На харківському напрямку противник скинув уже 10 керованих авіабомб, зокрема два КАБи, випущені з району м. Короче Бєлгородської області РФ, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку Синьківки, триває бойове зіткнення в районі М'ясожарівки. Загалом від початку доби росіяни здійснили п’ять штурмових дії. Крім цього, ворог завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет по українських позиціях біля Сергіївки.

На сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 10. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки та Білогорівки.

На краматорському напрямку триває бойове зіткнення біля Андріївки. Від початку доби ворог вісім разів намагався прорвати оборону, ситуація контрольована.

На торецькому напрямку окупанти завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба - 10 некерованими авіаракетами.

На покровському напрямку кількість боїв залишається найвищою. Противник уже здійснив 18 наступальних спроб, тривають п’ять бойових зіткнень у районі Новоолександрівки. Сили оборони України продовжують давати відсіч ворогу біля Євгенівки та Уманського.

На курахівському напрямку загальна кількість російських штурмів сягнула 15, тривають гарячі бої в районі Красногорівки. Ворог скинув три КАБи загарбники по Карлівці, два - по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці.

На времівському напрямку ворог скинув два КАБА по Урожайному.

Теги: #генштаб_зсу #фронт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:31 30.05.2024
Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

15:51 30.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

12:37 30.05.2024
Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

12:21 30.05.2024
У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

10:35 30.05.2024
Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

07:33 30.05.2024
За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

20:13 29.05.2024
Умєров анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

Умєров анонсував рішення уряду про додаткові 370 млрд грн на закупівлю озброєння

17:57 29.05.2024
Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

15:05 29.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найбільша активність ворога спостерігається на покровському та куп'янському напрямках

Генштаб ЗСУ: Найбільша активність ворога спостерігається на покровському та куп'янському напрямках

12:03 29.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку, з найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої

Генштаб ЗСУ: Найбільш напруженою ситуація залишається на покровському напрямку, з найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

ОСТАННЄ

Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі пошкоджено промислове підприємство й інфраструктурний об'єкт

У результаті операції ГУР у Криму уражено чотири ворожі катери "Тунець", із них два знищено - ГУР МО

Унаслідок ворожого обстрілу Руської Лозової загинув мирний житель - ОВА

Суд заарештував одеського ексвійськкома Борисова з альтернативою застави в 140 млн грн - ДБР

Столтенберг: роль НАТО в координації допомоги й багаторічна фінпідтримка направлять сигнал Москві, що союзники не залишать Україну

Литва приєдналася до коаліції з ППО

"Ліси України" готові без посередників повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій - гендиректор

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Столтенберг: Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме

Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА