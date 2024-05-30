Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Станом на 16.30 четверга кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 69, найактивнішим залишається покровський напрямок, ворог нарощує інтенсивність штурмових дій на курахівському та сіверському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим у телеграмі, від початку доби окупанти п’ять разів обстріляли з міномета з території Брянської області РФ прикордонні села Чернігівської та Сумської області, з артилерії ворог обстріляв с. Степок Сумської області.

На харківському напрямку противник скинув уже 10 керованих авіабомб, зокрема два КАБи, випущені з району м. Короче Бєлгородської області РФ, вдарили по українському населеному пункту Юрченкове.

На куп'янському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку Синьківки, триває бойове зіткнення в районі М'ясожарівки. Загалом від початку доби росіяни здійснили п’ять штурмових дії. Крім цього, ворог завдав авіаудару з використанням шести некерованих ракет по українських позиціях біля Сергіївки.

На сіверському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 10. Тривають запеклі бої в районах Роздолівки та Білогорівки.

На краматорському напрямку триває бойове зіткнення біля Андріївки. Від початку доби ворог вісім разів намагався прорвати оборону, ситуація контрольована.

На торецькому напрямку окупанти завдали ударів чотирма КАБами по Торецьку, а по населеному пункту Дружба - 10 некерованими авіаракетами.

На покровському напрямку кількість боїв залишається найвищою. Противник уже здійснив 18 наступальних спроб, тривають п’ять бойових зіткнень у районі Новоолександрівки. Сили оборони України продовжують давати відсіч ворогу біля Євгенівки та Уманського.

На курахівському напрямку загальна кількість російських штурмів сягнула 15, тривають гарячі бої в районі Красногорівки. Ворог скинув три КАБи загарбники по Карлівці, два - по Водяному, ще однією такою бомбою вдарили по Іллінці.

На времівському напрямку ворог скинув два КАБА по Урожайному.