Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 14:30 російські війська активізувалися на сіверському, краматорському та курахівському напрямках, де кількість атак зросла до семи, шести та восьми відповідно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На куп'янському напрямку кількість штурмових спроб окупантів зросла до трьох. Триває бойове зіткнення в районі населеного пункту Іванівка", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Зазначається, що противник "сьогодні активний і на сіверському напрямку. Тут російські загарбники вже сім разів ходили в атаку". Триває відбиття трьох ворожих штурмів поблизу Роздолівки, ще один бій триває в районі Білогорівки. "Українські воїни дають відсіч окупантам, ситуація під контролем", - наголошується у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що на краматорському напрямку кількість бойових зіткнень протягом четверга збільшилася до шести. Штурмові дії росіян поблизу Калинівки, Кліщіївки та Нового відбито. Триває бій біля Андріївки.

На курахівському напрямку Сили оборони цієї доби відбивали вже вісім ворожих атак. Два бойові зіткнення тривають у районі Красногорівки, де росіяни намагаються прорвати рубежі оборони ЗСУ.

Зазначається, що два бої тривають біля Урожайного. "Загалом на времівському напрямку ворог сьогодні тричі вдавався до атак", - інформує Генштаб.

Три бойові зіткнення тривають на оріхівському напрямку. Тут підрозділ противника проводить штурм із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння - поблизу села Новоандріївка. Наголошується, що ситуація контрольована, "росіяни отримують гідну відсіч".

На придніпровському напрямку кількість бойових зіткнень на лівобережних плацдармах зросла до трьох. На Сумщині противник завдав мінометних обстрілів з території Росії по прикордонних селах Бачівськ та Ободи.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Наші воїни напоготові, щоб зламати наступальні плани ворога.

"Загалом від початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 49", - зазначено у зведенні.