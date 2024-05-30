Події

16:27 30.05.2024

Столтенберг: Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме

1 хв читати
Столтенберг: Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що, попри зростання перед Україною викликів на полі бою, українці все ще зможуть перемогти в разі надійної та тривалої підтримки союзників по Альянсу.

Про це він сказав у четвер у Празі на спільній з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою заяві для преси перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ країн - членів НАТО, що відбудеться в п'ятницю.

"Україна продовжує хоробро битися, але виклики, які стоять перед нею, стають дедалі більшими й зростають. Україна ще може перемогти, але тільки з тривалою та міцною підтримкою союзників по НАТО", - заявив Столтенберг.

За його словами, завтрашнє неформальне засідання "буде важливим моментом у підготовці майбутнього саміту у Вашингтоні". "Коли лідери зустрінуться в липні, ми зробимо подальші кроки щодо інвестування в нашу безпеку, в посилення зв'язків з партнерами й підтримку України. На саміті НАТО в липні ми плануємо поставити нашу підтримку на міцнішу основу, включно з більшою роллю НАТО в координуванні допомоги у сфері безпеки й навчанні, як і в багаторічних фінансових зобов'язаннях", - деталізував генсек НАТО.

Теги: #україна #столтенберг #союзники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 30.05.2024
Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

12:06 30.05.2024
До пакета військової допомоги від Швеції входять два літаки ASC 890

До пакета військової допомоги від Швеції входять два літаки ASC 890

08:24 30.05.2024
У Техасі відкрився новий завод, який вироблятиме артснаряди для України

У Техасі відкрився новий завод, який вироблятиме артснаряди для України

04:23 30.05.2024
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

03:43 30.05.2024
Окупанти випустили по Харківщині 8 ракет - Синєгубов

Окупанти випустили по Харківщині 8 ракет - Синєгубов

03:34 30.05.2024
У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

У Харкові внаслідок ворожого удару перебито газопровід, спалахнула пожежа, 2 людей поранено

02:38 30.05.2024
Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

Окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Харкова, інформація про постраждалих уточнюється

02:33 30.05.2024
Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду Харківської області

Окупанти обстріляли Малоданилівську громаду Харківської області

01:35 30.05.2024
САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

САП і НАБУ повідомили ексголові «Полтавапаливо» про підозру в завданні майже 13 млн грн збитків

00:32 30.05.2024
РФ атакує південні та центральні області України кількома групами ударних БпЛА

РФ атакує південні та центральні області України кількома групами ударних БпЛА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Європол повідомляє про найбільшу в історії операцію проти ботнетів, в Україні та Вірменії заарештовано чотирьох зловмисників, восьмеро в розшуку

ОСТАННЄ

Литва приєдналася до коаліції з ППО

"Ліси України" готові без посередників повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій - гендиректор

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

У росіян проблеми з логістикою на харківському напрямку, більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони - ОСУВ "Хортиця"

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Донори підтвердили постачання Харкову більшої частини необхідних газопоршневих установок і модульних котелень

Кабмін схвалив угоду зі США про $7,85 млрд бюджетної підтримки

Окупанти обстріляли Червону Поляну на Харківщині, постраждали троє мирних жителів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА