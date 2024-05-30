Події

15:51 30.05.2024

Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 14:30 найактивніші бої тривають на покровському напрямку, де від початку доби вже зафіксовано 12 спроб витиснути українські сили з займаних позицій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільша активність ворога й надалі спостерігається на покровському напрямку. Сили оборони утримують позиції та жорстко відповідають на спроби загарбників іти вперед", - ідеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук.

Зазначається, що на "покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак і вже 12 разів намагався покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій - район села Новоолександрівка на Донеччині, де наразі наші воїни відбивають три ворожі штурми".

"Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес", - зазначено в повідомленні Генштабу.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:37 30.05.2024
Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

Окупанти в середу завдали по Україні 58 авіаударів і здійснили понад 3 тис. обстрілів - Генштаб ЗСУ

12:21 30.05.2024
У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

08:03 30.05.2024
Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

07:33 30.05.2024
За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

23:51 29.05.2024
Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб

Кількість бойових зіткнень зросла до 102, найскладніша ситуація залишається на Куп'янському та Покровському напрямках - Генштаб

23:41 29.05.2024
Війська РФ від початку доби використали 69 КАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

Війська РФ від початку доби використали 69 КАБів і понад 360 дронів-камікадзе для ударів по Україні - Генштаб

22:28 29.05.2024
Окупанти атакують уздовж майже всієї лінії фронту, від початку доби було 82 ворожі штурми - Генштаб

Окупанти атакують уздовж майже всієї лінії фронту, від початку доби було 82 ворожі штурми - Генштаб

17:57 29.05.2024
Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень зросла до 60, ворог значно активізувався на курахівському напрямку - Генштаб ЗСУ

15:05 29.05.2024
Генштаб ЗСУ: Найбільша активність ворога спостерігається на покровському та куп'янському напрямках

Генштаб ЗСУ: Найбільша активність ворога спостерігається на покровському та куп'янському напрямках

10:27 29.05.2024
Нещодавні наступи РФ на Донеччині виявилися здебільшого безуспішними - ISW

Нещодавні наступи РФ на Донеччині виявилися здебільшого безуспішними - ISW

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Європол повідомляє про найбільшу в історії операцію проти ботнетів, в Україні та Вірменії заарештовано чотирьох зловмисників, восьмеро в розшуку

Сирський: Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на напрямку Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, сил недостатньо для прориву нашої оборони

ОСТАННЄ

Литва приєдналася до коаліції з ППО

"Ліси України" готові без посередників повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій - гендиректор

Церемонія прощання з генеральним директором агентства "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком відбудеться в п'ятницю об 11.00 на Байковому кладовищі, з Софійської площі буде організовано виїзд автобусами

Генштаб ЗСУ: Активність російських військ зросла на сіверському, краматорському та курахівському напрямках

Столтенберг: Україна все ще може перемогти, якщо підтримка союзників надійно триватиме

Першу партію артснарядів у рамках "чеської ініціативи" буде поставлено Україні найближчими днями - прем'єр

У росіян проблеми з логістикою на харківському напрямку, більшу частину Вовчанська контролюють українські Сили оборони - ОСУВ "Хортиця"

Київ надасть фінансово-кредитну підтримку малому і середньому бізнесу, зокрема, у сфері виробництва літальних апаратів - міськрада

Донори підтвердили постачання Харкову більшої частини необхідних газопоршневих установок і модульних котелень

Кабмін схвалив угоду зі США про $7,85 млрд бюджетної підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА