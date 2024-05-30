Генштаб ЗСУ: Найгарячіша зона на карті бойових дій на середину дня - район села Новоолександрівка Донецької області

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Станом на 14:30 найактивніші бої тривають на покровському напрямку, де від початку доби вже зафіксовано 12 спроб витиснути українські сили з займаних позицій, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Найбільша активність ворога й надалі спостерігається на покровському напрямку. Сили оборони утримують позиції та жорстко відповідають на спроби загарбників іти вперед", - ідеться в повідомленні Генштабу у Фейсбук.

Зазначається, що на "покровському напрямку агресор підтримує високу інтенсивність атак і вже 12 разів намагався покращити тактичне положення. Найгарячіша зона на мапі бойових дій - район села Новоолександрівка на Донеччині, де наразі наші воїни відбивають три ворожі штурми".

"Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес", - зазначено в повідомленні Генштабу.