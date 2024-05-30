Через обстріл окупантів у Велетенському на Херсонщині загинув місцевий житель

Унаслідок обстрілу російськими військами сел. Велетенське в Херсонській області загинув місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські війська обстріляли Велетенське Білозерської громади. Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З важкими пораненнями його забрала швидка. На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", - розповів Прокудін у телеграм-каналі в четвер.