Події

12:42 30.05.2024

Через обстріл окупантів у Велетенському на Херсонщині загинув місцевий житель

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Унаслідок обстрілу російськими військами сел. Велетенське в Херсонській області загинув місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Російські війська обстріляли Велетенське Білозерської громади. Під удар потрапив місцевий житель, який перебував на вулиці. З важкими пораненнями його забрала швидка. На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні", - розповів Прокудін у телеграм-каналі в четвер.

Теги: #херсонська_область #обстріл

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