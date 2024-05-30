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12:30 30.05.2024

Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

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Директор ДБР: Сприяємо поверненню бійців на позиції, а не покращуємо статистику кримінальних проваджень

Державне бюро розслідувань (ДБР) орієнтоване на повернення на позиції бійців, які залишили місце служби, а не на збільшення кількості кримінальних проваджень щодо них, заявляє директор ДБР Олексій Сухачов.

"Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби", - повідомив Сухачов агентству "Інтерфакс-Україна".

Він звернув увагу на те, що профілактичні заходи та роз'яснювальна робота є пріоритетними в цьому питанні.

Директор ДБР не став уточнювати кількість кримінальних проваджень, відкритих у зв'язку із самовільним залишенням місця служби, однак зазначив, що ця цифра не впливає на обороноздатність країни.

"Відпрацьовано комплекс заходів із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією, що дає змогу оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму", - наголосив Сухачов.

Теги: #дбр #самоволка #військові

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