У середу завдано ударів по 14 місцях скупчення окупантів - Генштаб ЗСУ

Повітряні сили, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили за минулу добу 14 районів зосередження особового складу і два інших важливих об'єкти російських окупантів, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 10:30 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На харківському напрямку загальні втрати загарбників у середу становили 155 осіб, із них 64 - безповоротні, і 49 одиниць озброєння та військової техніки. Знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено один танк, одну РСЗВ, сім артсистем і чотири автомобілі противника. Крім того, уражено дев'ять бліндажів і три склади боєприпасів.

На куп'янському напрямку окупанти втратили в середу 108 осіб убитими і пораненими. Зокрема, знищено танк, склад боєприпасів і наземний дрон противника.

На покровському напрямку ворог втратив у середу 264 особи, з них 124 - безповоротні втрати. Знищено один танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два автомобілі та міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу загальні втрати російських загарбників становили близько 1160 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 22 бойові броньовані машини, 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 11 одиниць спеціальної техніки.