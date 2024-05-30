У кримській бухті Вузька знищено два російські військові катери - ГУР

Спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Group 13 за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 результативно атакував корабельно-катерний склад держави-агресора РФ у тимчасово окупованому Криму.

"З метою знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька російські окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема - літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також загарбники хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати. Утім, нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери росії - за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунєц", - повідомляється в телеграм-каналі ГУР у четвер.

В управлінні зазначають, що спецоперація стала можливою завдяки підтримці глобальної платформи United24.

За даними ГУР, від початку 2024 року спецпідрозділ Group 13 за допомогою ударних морських дронів Magura V5 уже знищив російський ракетний корабель "Івановєць", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", корвет "Сєргєй Котов", швидкісний патрульний катер "Мангуст".