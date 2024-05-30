Події

08:51 30.05.2024

Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

2 хв читати
Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїльська армія встановила контроль над стратегічно важливим коридором уздовж кордону між Єгиптом і Сектором Гази, повідомило агентство Associated Press у середу.

За інформацією його військового джерела, ізраїльська сторона повідомила про це Єгипет. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вважала важливим контроль над цією територією, оскільки, переконана, що під землею є мережа тунелів, якими користувалися хамасівці для контрабанди з Єгипту зброї та інших товарів для угруповання.

"Це означає, що ми можемо контролювати ситуацію і що у нас є можливість перекрити кисень на лінії, яку використовував ХАМАС для поповнення своїх запасів", - заявив співрозмовник агентства.

Associated Press також зазначає, що коридор є частиною великої демілітаризованої зони по обидва боки всього ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою, укладеною в той час, коли Ізраїль контролював Сектор Гази, обидві сторони можуть розміщувати там лише невелику кількість військових або прикордонників.

У ЦАХАЛ також повідомили в середу про знищення значної частини тунелю ХАМАС поблизу Рафаха в південній частині Сектору Гази. За інформацією військових, вони виявили тунельну шахту приблизно за 100 метрів від кордону з Єгиптом. Шахта вела до підземної мережі завдовжки приблизно півтора кілометра, яку, як заявили в ЦАХАЛ, використовували хамасівці, щоб атакувати ізраїльських військових, які діють на території Сектора Гази.

У тунелі військові знайшли зброю, зокрема протитанкові ракети, рушниці, вибухові пристрої. Військові також заявили, що мережа мала кілька розгалужень на різну глибину, і шлях до деяких із них був заблокований протиударними дверима. Також вони виявили кімнати для відпочинку та душові, які використовували бійці ХАМАС.

Раніше в середу голова Ради з національної безпеки Цахі Ханегбі припустив, що операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме ще приблизно сім місяців: доти, доки не буде знищено військове керівництво ХАМАС і дрібніші угруповання.

За даними ООН, бойові дії в Рафаху дотепер призвели до переміщення 1 млн осіб, більшість із яких уже раніше були переміщені з інших частин анклаву. Палестинці повідомляли в середу про важкі бойові зіткнення в різних частинах міста, в центрі і на околицях.

 

 

Теги: #ізраїль #близький_схід #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 26.05.2024
Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

Найгарячішим напрямком є покровський в Донецькій області

19:03 26.05.2024
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сектора Гази

19:27 25.05.2024
Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

Сили оборони України повністю зупинили ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке та вибивають його з позицій

15:10 25.05.2024
На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

На Покровському напрямку інтенсивність ворожих атак збільшилася більше ніж утричі - Генштаб ЗСУ

03:05 25.05.2024
Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

Єгипет та США тимчасово передаватимуть гуманітарну допомогу для жителів Гази через КПП "Керем-Шалом"

21:02 24.05.2024
Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

Ізраїль обурений вердиктом суду ООН, стверджуючи, що дотримується міжнародного права

19:37 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафаху

18:10 24.05.2024
Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

Суд ООН наказав Ізраїлю негайно зупинити операцію в Рафасі

12:23 24.05.2024
За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу відбулося 113 бойових зіткнень, від початку доби - ще 37 - Генштаб ЗСУ

07:13 24.05.2024
Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

Ізраїль має намір відновити переговори з ХАМАС про припинення вогню і звільнення заручників

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу через ракетну атаку РФ

Зеленський: Готуємося до подальшої активності ворога, особливо в Донецькій і Харківській областях

Пошукові роботи в харківському "Епіцентрі" завершено, ідентифіковано всіх 19 загиблих - Клименко

Унаслідок обстрілів у Нікополі загинули дві людини, одна постраждала - ОВА

ОСТАННЄ

Силам оборони вдалося дещо сповільнити темпи російського наступу на Харківщині - ISW

Унаслідок нічного ракетного удару по Харкову постраждали семеро людей

РФ вивела в Чорне море один бойовий корабель, у Середземному чергує носій "Калібрів"

У Техасі відкрився новий завод, який вироблятиме артснаряди для України

Силами ППО збито 7 із 11 крилатих ракет і 32 з 32 ударних БПЛА, які атакували Україну

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено шістьох жителів

За добу Сили оборони ліквідували 1160 окупантів і 35 артилерійських систем

Окупанти за добу понад 380 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів двоє загиблих і шестеро поранених

30 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА