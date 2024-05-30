Ізраїль встановив контроль над коридором на кордоні між Єгиптом і Сектором Гази

Ізраїльська армія встановила контроль над стратегічно важливим коридором уздовж кордону між Єгиптом і Сектором Гази, повідомило агентство Associated Press у середу.

За інформацією його військового джерела, ізраїльська сторона повідомила про це Єгипет. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вважала важливим контроль над цією територією, оскільки, переконана, що під землею є мережа тунелів, якими користувалися хамасівці для контрабанди з Єгипту зброї та інших товарів для угруповання.

"Це означає, що ми можемо контролювати ситуацію і що у нас є можливість перекрити кисень на лінії, яку використовував ХАМАС для поповнення своїх запасів", - заявив співрозмовник агентства.

Associated Press також зазначає, що коридор є частиною великої демілітаризованої зони по обидва боки всього ізраїльсько-єгипетського кордону. Згідно з мирною угодою, укладеною в той час, коли Ізраїль контролював Сектор Гази, обидві сторони можуть розміщувати там лише невелику кількість військових або прикордонників.

У ЦАХАЛ також повідомили в середу про знищення значної частини тунелю ХАМАС поблизу Рафаха в південній частині Сектору Гази. За інформацією військових, вони виявили тунельну шахту приблизно за 100 метрів від кордону з Єгиптом. Шахта вела до підземної мережі завдовжки приблизно півтора кілометра, яку, як заявили в ЦАХАЛ, використовували хамасівці, щоб атакувати ізраїльських військових, які діють на території Сектора Гази.

У тунелі військові знайшли зброю, зокрема протитанкові ракети, рушниці, вибухові пристрої. Військові також заявили, що мережа мала кілька розгалужень на різну глибину, і шлях до деяких із них був заблокований протиударними дверима. Також вони виявили кімнати для відпочинку та душові, які використовували бійці ХАМАС.

Раніше в середу голова Ради з національної безпеки Цахі Ханегбі припустив, що операція Ізраїлю в Секторі Гази триватиме ще приблизно сім місяців: доти, доки не буде знищено військове керівництво ХАМАС і дрібніші угруповання.

За даними ООН, бойові дії в Рафаху дотепер призвели до переміщення 1 млн осіб, більшість із яких уже раніше були переміщені з інших частин анклаву. Палестинці повідомляли в середу про важкі бойові зіткнення в різних частинах міста, в центрі і на околицях.