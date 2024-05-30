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07:46 30.05.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено шістьох жителів

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У Херсонській області в результаті обстрілів за минулу добу поранено шістьох жителів

За минулу добу в Херсонській області внаслідок обстрілу шестеро жителів дістали поранення, є влучання в житлові квартали, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін у четвер уранці.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк і місто Херсон", - написав він у Телеграм-каналі.

"Через російську агресію 6 осіб дістали поранення", - уточнив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 приватні будинки. Було побито гаражне приміщення та приватні автомобілі.

Також, інформував Прокудін, під час нічної дронової атаки силам протиповітряної оборони в Херсонській області вдалося знищити 1 "Shahed-131/136".

 

 

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

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