У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів двоє загиблих і шестеро поранених

У Сумській області за минулий день унаслідок обстрілів двоє мешканців загинули і 6 дістали поранення, інформувала військова обласна адміністрація про ситуацію на прикордонні станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілу зазнали Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, по Краснопільській громаді ворог завдав ракетного удару (1 вибух), унаслідок чого загинуло 2 людини та ще 5 осіб поранено. Також був обстріл із міномета (4 вибухи).

У Середино-Будській громаді здійснено мінометний обстріл (3 вибухи), внаслідок чого поранено 1 людину.

Крім того, найбільше зазнали обстрілів: Путивльська громада - мінометний обстріл (17 вибухів); Шалигинська громада - скинуто 14 мін; Великописарівська громада - обстріл із застосуванням БПЛА (4 вибухи) та обстріл із міномета (8 вибухів); по Дружбівській громаді росіяни вдарили із РСЗВ (11 вибухів).