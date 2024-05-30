РФ атакує південні та центральні області України кількома групами ударних БпЛА

У ніч на 30 травня армія РФ атакує південні та центральні області України кількома групами «Шахедів», про напрямки їхнього руху повідомили Повітряні сили ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

«Рух ударних БпЛА: 1. Група БпЛА на Херсонщині - у напрямку Миколаївської області. 2. Група БпЛА на Дніпропетровщині - у напрямку Полтавської області. 3. Група БпЛА на Запоріжжі - у напрямку Дніпропетровської області. 4. БпЛА в Одеській області рухаються в напрямку Одеси", - зазначено в повідомленні станом на 00.21 четверга.