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22:11 29.05.2024

За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

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За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

За підозрюваного в незаконному збагаченні колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу в 10 млн грн, повідомило видання УП із посиланням на прессекретаря Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесю Чемерис.

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - сказала речниця ВАКС.

Раніше повідомлялося, що ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн. Зазначалося, що застава має бути внесена не пізніше ніж через п'ять днів із дня обрання запобіжного заходу. Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 28 липня 2024 року.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), ексзаступника керівника Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.

 

Теги: #вакс #застава #смирнов

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