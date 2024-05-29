За ексзаступника керівника Офісу президента Смирнова внесли заставу в десять млн грн

За підозрюваного в незаконному збагаченні колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу в 10 млн грн, повідомило видання УП із посиланням на прессекретаря Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олесю Чемерис.

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС", - сказала речниця ВАКС.

Раніше повідомлялося, що ВАКС обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді застави на 10 млн грн. Зазначалося, що застава має бути внесена не пізніше ніж через п'ять днів із дня обрання запобіжного заходу. Термін дії обов'язків, покладених на підозрюваного - до 28 липня 2024 року.

За інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), ексзаступника керівника Офісу президента підозрюють у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн.