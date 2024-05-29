Події

20:35 29.05.2024

Аргентина долучилася до коаліції за повернення українських дітей із РФ

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Аргентина долучилася до коаліції за повернення українських дітей із РФ

Аргентина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей із Росії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Аргентина приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей! Нещодавно українська делегація, у складі якої був мій Представник, відвідала Аргентину, де провела зустрічі на найвищому рівні із закликом долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у рамках реалізації пункту 4 Формули миру Президента України, за який я відповідаю як Омбудсмен України", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Омбудсмен подякував Аргентині за підтримку і це важливе рішення. "Незважаючи на велику відстань між нами, ми близькі за цінностями в питанні важливості повернення додому всіх депортованих дітей", - наголосив він.

 

 

 

Теги: #коаліція #діти #аргентина #повернення

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