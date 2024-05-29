Події

19:58 29.05.2024

Представники Міноборони та ВМС ЗСУ провели зустріч зі співголовами Коаліції морських можливостей

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Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк і командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провели зустрічі з новими співголовами Коаліції морських можливостей - комодором Королівських ВМС Великої Британії Стівеном Банфілдом і комодором Королівських ВМС Норвегії Томасом Андерсеном.

Як повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ, під час зустрічі українська сторона поінформувала партнерів, що завдяки роботі штабу Коаліції разом із командою фахівців Командування ВМС ЗС України розвиток морських спроможностей набирає обертів.

Неїжпапа наголосив, що ті проєкти, які зараз перебувають на розробці, забезпечать більш надійну оборону українського узбережжя.

"Ми повинні тримати ворога в постійній напрузі та страху втратити свій флот у Чорному морі, створюючи йому неприємні сюрпризи", - наголосив командувач ВМС ЗСУ.

Сторони також обговорили питання функціонування Коаліції морських спроможностей та напрями розвитку подальшої співпраці.

 

 

 

Теги: #вмсу #британія #норвегія

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