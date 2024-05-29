У Канади немає умов щодо використання поставленої Україні зброї

Канада не встановлювала Україні жодних умов використання зброї, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна бити по території РФ переданою Канадою зброєю, Жолі сказала, що це важлива тема.

"У нас із міністром була можливість поговорити про це. Після цього ми прямуємо на (на зустріч міністрів - ІФ-У) НАТО і обов'язково порушимо цю тему під час розмов. Ми вважаємо, що нам необхідно рухатися вперед у цьому питанні. Чому? Тому що в Росії немає червоних ліній", - сказала вона на пресконференції зі шведським колегою Тобіасом Більстремом у Стокгольмі.

Тому, як зазначила Жолі, "необхідно переконатися, що, коли справа доходить до захисту України, ми готові допомогти їм і показати, що незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці".

"І в Канади немає умов для використання поставок зброї Україні, й тому ми й далі працюватимемо з українськими Збройними силами", - зазначила вона.

Більстрем, зі свого боку, наголосив, що Швеція "не висловлювала жодних обмежень чи застережень стосовно того, як Україна може використовувати шведські матеріали, передані Україні, крім того, що їх мають використовувати відповідно до міжнародного гуманітарного права".

"Згідно з міжнародним правом, бойові дії України проти військових об'єктів на території Росії є законними", - додав міністр.