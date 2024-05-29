Кількість постраждалих унаслідок обстрілів на Дніпропетровщині зросла до двох осіб - ОВА

У середу окупанти обстрілювали з артилерії і дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого дві людини загинули і дві постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Трагічний день. Півтора десятки ворожих атак на Нікопольщину. Тричі російські війська гатили з артилерії, 12 разів поцілили дронами-камікадзе. Загинули дві людини, ще стільки ж постраждалих. Поранені у лікарні отримують усю необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі.

За інформацією Лисака, ворог обстрілював Нікополь, Марганецьку та Мирівську громади. Унаслідок чого пошкоджено приватне підприємство, магазин, бібліотеку, два приватні будинки, господарську споруду, пожежну частину, агропідприємство, лінію електропередач, газопровід. Також пошкоджено майже десяток легкових автомобілів, дві вантажівки, мікроавтобус, машину швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що в середу російські окупанти двічі обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого загинули двоє чоловіків, дістала поранення жінка.