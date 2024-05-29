Події

19:27 29.05.2024

Окупанти обстріляли Лиман, відомо про вісьмох постраждалих

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Окупанти обстріляли Лиман, відомо про вісьмох постраждалих
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Російські окупанти завдали по м. Лиман Донецької області один ракетний удар, а також скинули на місто 4 бомби, відомо про 8 поранених, 3 пошкоджених будинках, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Уточнена інформація по Лиману станом на 19:00. Росіяни завдали по місту 5 ударів: 1 ракетою "Гром-Е1" і 4 бомбами "УМПБ Д-30 СМ". Відомо про 8 поранених, 3 пошкоджені будинки і 3 пошкоджені адмінбудівлі", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Роботи на місці події тривають.

 

Теги: #донецька #атака

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