Події

18:56 29.05.2024

Умєров і Сирський відвідали харківський напрямок

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Міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відвідали прифронтові ділянки на харківському напрямку, де тривають важкі бої.

"Разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським постійно проводимо роботу в прифронтових регіонах. Спілкуючись на місцях із командирами бригад, саме тут найкраще відчуваються всі потреби наших військових, на які намагаємося реагувати негайно", - написав Умєров у фейсбуці.

Міністр додав, що вони вивчають нові можливості підтримки підприємств українського ОПК для забезпечення логістичних потреб військ і своєчасного відвантаження необхідного озброєння. Також наразі триває робота над рішенням Кабміну про виділення додаткових майже 370 млрд грн на закупівлю озброєння.

"Днями відвідав харківський напрямок, де тривають важкі бої, проте наші захисники активно протидіють ворогу, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці. Розуміємо наміри противника. Ситуацію контролюємо. Заслухав доповідь щодо оперативної обстановки в регіоні від командирів бригад, які стримують на цьому напрямку зусилля противника", - розповів Умєров.

Крім того, він провів продуктивну зустріч із керівництвом області та СБУ, обговорили поточну ситуацію та шляхи її поліпшення.

"Продовжуємо зміцнювати позиції та робити все можливе для захисту нашої Батьківщини", - написав міністр.

Теги: #умєров #сирський

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