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17:27 29.05.2024

Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

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Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі.

"Є запевнення від союзників, зокрема, Сполучених Штатів та інших країн, які відіграють ключову роль у підготовці саміту, щодо того, що в рішенні саміту буде конкретна позиція стосовно членства України в НАТО, стосовно його незворотності, стосовно дорожньої карти", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас віцепрем'єрка наголосила, що Україна продовжує діалог про можливе запрошення країни до Альянсу.

Теги: #нато #україна

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