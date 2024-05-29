Є запевнення, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявляє, що в рішенні саміту НАТО у Вашингтоні буде конкретна позиція про незворотність членства України в Альянсі.

"Є запевнення від союзників, зокрема, Сполучених Штатів та інших країн, які відіграють ключову роль у підготовці саміту, щодо того, що в рішенні саміту буде конкретна позиція стосовно членства України в НАТО, стосовно його незворотності, стосовно дорожньої карти", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас віцепрем'єрка наголосила, що Україна продовжує діалог про можливе запрошення країни до Альянсу.