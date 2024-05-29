Події

15:18 29.05.2024

Понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняного розроблення допущено до експлуатації в Міноборони України з початку року

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З початку року в Міністерстві оборони України кодифіковано та допущено до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняного розроблення.

Як повідомляє пресслужба відомства, низка вітчизняних виробників працює над створенням нових моделей і типів роботизованих систем, які мають на меті підвищити спроможності Збройних сил України.

Деякі роботизовані комплекси українського виробництва вже пройшли перевірку в бойових умовах та отримали оцінку кінцевого користувача - українських захисників. Конструктори та виробники врахували зауваження та побажання наших військовослужбовців, тож роботизовані наземні платформи мають багато "сюрпризів" для противника.

"Призначення наземних роботизованих платформ різне: бути носіями озброєння, допомагати нашим воїнам вести вогонь з укриття, не наражаючись на небезпеку. Окрім того, наземні роботи можуть виконувати завдання евакуації поранених з поля бою, виконувати логістичну підтримку – доставляти боєприпаси та інші вантажі на бойові позиції під ворожим вогнем, здійснювати постановку мінних загороджень. Або навпаки, розміновувати місцевість, реагуючи на команди сапера-оператора", - йдеться в повідомленні.

Кодифікація та подальший допуск зразка озброєння і військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НАТО дає змогу закуповувати його коштом із державного бюджету для підрозділів Сил оборони України.

Теги: #міноборони

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