Генштаб ЗСУ: Найбільша активність ворога спостерігається на покровському та куп'янському напрямках

Російські окупаційні війська станом на 13:30 зберігають високу активність на покровському та куп'янському напрямках, від початку доби там відбулися і ще тривають 16 і 10 боїв відповідно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На даний час загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни з початку доби перевищила 40. Найбільша активність ворога спостерігається на куп’янському та покровському напрямках. Там відбулося та триває більше половини від усіх сьогоднішніх боєзіткнень. Наші воїни жорстко відповідають на штурмові дії російських загарбників, знищують ворога", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у середу.

Повідомляється, що з території РФ було відкрито артилерійський вогонь по прикордонному селу Бачівськ на Сумщині. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

"На харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Тут противник підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода. Також авіація противника скинула по два КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару російські терористи завдали неподалік Білого Колодязя", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що на куп'янському напрямку в середу було дві спроби окупантів атакувати позиції ЗСУ. Ворожі штурми відбито неподалік Петропавлівки та Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.

"На покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному – в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка. Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв. По району Євгенівки російський агресор ударив чотирма КАБами", - йдеться у зведенні Генштабу.

Зазначається, що вже тричі від початку доби російські війська здійснювали штурмові дії в районі Красногорівки, що на курахівському напрямку. "Одну спробу відбито, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються", - зазначено в повідомленні.

На времівському напрямку ворог застосував дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. Сили оборони відбили три спроби росіян просунутися вперед біля Старомайорського.

"На оріхівському напрямку окупанти двічі атакували біля Малих Щербаків, і раз - у районі Малої Токмачки. Потуги ворога відбито - загарбники отримали гідну відсіч. Втрати противника уточнюються", - додає Генштаб.

На придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок. На інших напрямках обстановка без особливих змін.