У Новодмитрівці на Херсонщині через скидання вибухівки постраждали двоє чоловіків - ОВА

Унаслідок скидання вибухівки з дрона в Новодмитрівці Херсонської області постраждали двоє цивільних, повідомила обласна військова адміністрація.

"Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 і 50 років. Вони отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, також осколкові поранення кінцівок", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що лікарі швидкої допомоги надали постраждалим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.