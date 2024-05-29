Події

14:28 29.05.2024

У Новодмитрівці на Херсонщині через скидання вибухівки постраждали двоє чоловіків - ОВА

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Унаслідок скидання вибухівки з дрона в Новодмитрівці Херсонської області постраждали двоє цивільних, повідомила обласна військова адміністрація.

"Російські військові атакували з безпілотника цивільних у Новодмитрівці. Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 28 і 50 років. Вони отримали контузії, вибухові та черепно-мозкові травми, також осколкові поранення кінцівок", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в середу.

Повідомляється, що лікарі швидкої допомоги надали постраждалим допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Теги: #вибухівка #херсонщина #постраждалі

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