Російські війська вночі обстріляли Краматорськ, пошкоджені понад 20 будинків, поранений місцевий житель - Донецька ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу в Краматорську минулої ночі постраждали понад 20 багатоквартирних житлових будинків - зруйновані дахи, вибиті вікна, поранення дістав один місцевий житель, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Окупанти не припиняють обстріли житлових кварталів Донеччини. Сьогодні вночі ударили по Краматорську, поранили одного цивільного. Понад 20 будинків зазнали пошкоджень", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Пост голови ОВА супроводжується відеоматеріалом із місця подій.