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13:44 29.05.2024

МЗС презентувало першу в історії Комунікаційну стратегію "Україна - держави Латинської Америки і Карибського басейну"

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МЗС презентувало першу в історії Комунікаційну стратегію "Україна - держави Латинської Америки і Карибського басейну"

У приміщенні Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС України 28 травня відбулася презентація публічної частини Комунікаційної стратегії "Україна - держави Латинської Америки і Карибського басейну".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив зі вступною промовою, у якій наголосив на важливості створення комунікаційної стратегії для зміцнення зв'язків із державами Латинської Америки й Карибського басейну.

Він наголосив, що пріоритети президента Володимира Зеленського в зовнішній політиці полягають саме в тому, щоб відкривати нові горизонти для України та збільшувати присутність нашої держави в ключових регіонах світу.

"Підготовка таких ґрунтовних документів уже традиційно для МЗС - це інклюзивний процес, який об'єднує не лише державних і політичних стейкхолдерів, а й експертну спільноту та медіа. Для нас усіх, представників різних сфер, Латинська Америка та Карибський басейн - один з ключових нових горизонтів у 2024 році й надалі. Ми докладемо всіх зусиль, щоб наша співпраця стала рушійною силою для взаємного розвитку та процвітання", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС додав, що нині закладаються підвалини довгострокової та системної політики, яка зробить Україну значно сильнішою на міжнародній арені.

"Саме такою ми бачимо роль нової України в новому світі: бути лідером, суб'єктом, впливовим гравцем", - зазначив міністр.

Під час першої панелі "Нові горизонти України в Латинській Америці та Карибському басейні" заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець зазначила, що вже давно існує план об'єднання комунікаційних зусиль представників України на різних рівнях.

"Ми вже давно плануємо створення екосистеми громадського, державного та міжурядового рівнів, щоб рухатися не паралельно, а спільно посилювати одне одного. Це допоможе нам ефективніше комунікувати та планувати спільні дії", - наголосила вона.

У заході взяли участь представники дипломатичного корпусу України та латиноамериканських держав, діячі громадянського суспільства, експерти, журналісти, громадські лідери у сфері міжнародної політики та комунікацій.

Документ, строк дії якого охоплює трирічний період (2024-2026 роки), спрямований на поглиблення та розширення комунікаційних зв'язків України з державами регіону.

Стратегія містить глибинний аналіз медіаландшафтів країн Латинської Америки та Карибського басейну, ґрунтовний аналіз антиукраїнських наративів, які поширюють у регіоні, та інструменти з протидії дезінформації.

Документ чітко визначає ключові наративи та детальні рекомендації щодо стратегічних комунікацій України. Стратегія є дорожньою картою ефективної взаємодії з кожною країною-партнером. Особливу увагу було приділено субрегіональним і міжрегіональним інтеграційним об'єднанням, велика кількість яких визначає унікальність цього регіону.

Теги: #стратегiя #мзс_україни #латинська_америка

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