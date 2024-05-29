Події

12:56 29.05.2024

На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка - Донецька ОВА

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На місці удару по Селидовому знайшли тіло загиблого підлітка, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін.

"Напередодні вночі росіяни скинули на місто дві керовані авіабомби - поцілили у приватний будинок. Одразу було відомо, що на місці загинув 53-річний чоловік та отримала поранення 70-річна жінка. Сьогодні в ході пошукових робіт рятувальники дістали з-під завалів тіло 13-річного хлопця. Усі фрагменти тіл передали в поліцію для подальшої експертизи", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За даними обладміністрації, загалом унаслідок удару в місті пошкоджено 10 будинків і магазин. "Усі постраждалі сім'ї отримали набори для екстреного ремонту", - додав Філашкін.

Ліквідація наслідків атаки триває.

Теги: #донецька_область

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