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11:12 29.05.2024

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

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Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України - на $1,3 млрд

Швеція надасть Україні 16-й і найбільший із моменту початку повномасштабного вторгнення РФ пакет військової допомоги, повідомляється на сайті шведського уряду.

Зазначається, що нові можливості зміцнюють протиповітряну оборону України. Пакет допомоги становить 13,3 млрд шведських крон (1,3 млрд доларів) і відповідає пріоритетним потребам України.

Швеція передає Україні літаки радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), тим самим посиливши можливості протиповітряної оборони України. Швеція передає весь шведський парк Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) на підтримку створення нових бригад української армії. Швеція також відправить артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З моменту жорстокої наступальної війни Росії Швеція виділила 43,5 мільярда крон на військову підтримку України.

До 16-го пакету військової підтримки також входять: фінансова підтримка коаліцій здібностей; фінансова підтримка фондів та ініціатив, що дають змогу швидко та масштабно закупити обладнання для України; Шведському агентству оборонних досліджень також буде доручено підтримати Україну у створенні власного інституту оборонних досліджень; в межах цього пакету можливості бойового командування України додатково зміцнюються завдяки переданню терміналів із підпискою на супутниковий зв'язок.

Теги: #україна #швеція #військова_допомога

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