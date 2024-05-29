Російські війська за ніч і вранці обстріляли Сумську область

Російські війська вночі та вранці в середу двічі обстріляли Шалигинську громаду та м. Конотоп у Сумській області, повідомляє ОВА.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 1 вибух. Обстрілів зазнали Шалигинська громада та місто Конотоп", - йдеться в повідомленні.

Так, у Шалигинській громаді був обстріл зі стрілецької зброї. По Конотопу здійснено ракетний обстріл (1 вибух).