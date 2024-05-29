Події

08:24 29.05.2024

Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

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Помер ще один постраждалий унаслідок ворожого удару по ТЦ "Епіцентр" у Харкові

У лікарні помер ще один постраждалий унаслідок ракетного удару російських військ по ТЦ "Епіцентр" у Харківській області, у нього діагностували опіки до 50%, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У лікарні помер 40-річний чоловік, якого було поранено внаслідок ворожого удару по "Епіцентру", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації після отримання до 50% опіків.

Як повідомлялося, 25 травня ЗС РФ завдали 2 авіаудари УМПБ Д-30 по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Виникла пожежа, що охопила 13,5 тис. кв. м. За інформацією на 27 травня, відомо про 18 загиблих, 48 постраждалих і 5 зниклих безвісти.

 

 

Теги: #епіцентр #жертви #харківська_область

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