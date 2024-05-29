У Чорному морі перебуває один корабель РФ, в Азовському та Середземному відсутні

У Чорному морі перебуває один корабель РФ, в Азовському і Середземному відсутні, повідомляють Військово-морські сили України.

Зокрема, станом на 07:30 середи в Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському та Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

"За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 7 суден, із них 5 рухалися з протоки Босфор, до Чорного моря - 9 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - зазначили у відомстві.