Окупанти здійснили 23 обстріли Сумської області, зафіксовано 81 вибух

За день у Сумській області окупанти 23 рази обстріляли область, зафіксовано 81 вибух, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 81 вибух. Обстрілу зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотинська, Середино-Будська, Березівська, Есманьська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.

У Краснопільській зафіксовано артилерійські обстріли (6 вибухів). По Білопільській росіяни били з БПЛА (1 вибух) та з артилерії (6 вибухів). У Хотинській здійснено артилерійський (1 вибух) і мінометні (2 вибухи) обстріли.

Водночас по Середино-Будській ворог гатив із артилерії (5 вибухів), мінометів (15 вибухів) і завдав ударів із БПЛА (3 вибухи). У Березівській здійснено артилерійський обстріл (2 вибухи). В Есманьській був обстріл з артилерії (6 вибухів).

Також по Путивльській ворог бив із мінометів (10 вибухів). У Новослобідській проведено мінометний обстріл (4 вибухи). У Глухівській зафіксовано скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух). По Великописарівській завдано удару з БПЛА (8 вибухів), здійснено мінометний обстріл (10 вибухів) і зафіксовано скидання з БПЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).