Ворог наступає на покровському напрямку, але ЗС України вживають заходів щодо стабілізації

Найбільш активним за кількістю ворожих атак на фронті залишається покровський напрямок - там окупанти мають частковий успіх на окремих ділянках, проте Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника, інформує Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:30.

Так, протягом доби російські загарбники завдали по території України 3 ракетних із застосуванням 4 ракет і 38 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБів, задіяли 435 дронів-камікадзе.

Крім того, ворог здійснив 2849 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Наразі на фронті відбулося близько 110 бойових зіткнень.

"Російські загарбники намагаються використати перевагу в живій силі, техніці та підтримці з повітря. Українські воїни дають бій ворогу, а на окремих напрямках - самі здійснюють результативні активні дії з покращення стійкості оборони", - повідомляють у Генштабі.

При тому в Генштабі зазначають, що ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою.

"Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглиб території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу", - розповіли в Генштабі.

Так, на харківському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень. Підрозділи Сил оборони відбили 4 штурмові дії російських окупантів поблизу Стариці та Вовчанська. Ситуація напружена, але контрольована українськими військами. Наразі триває бій неподалік Вовчанська. Військові ЗСУ активно протидіють і завдають втрат ворогу.

Попередньо втрати противника з початку доби на цьому напрямку склали 68 осіб. Знищено 3 артилерійські системи, 12 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Крім того, 2 танки, 3 артилерійські системи, 7 автомобілів та 1 спецтехніку було пошкоджено.

На куп'янському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень. Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога поблизу населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка, Новоєгорівка та Невське. Ще по одному бойовому зіткненню тривають у районах Петропавлівки та Невського.

На лиманському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Спроби російських окупантів просунутися у Тернів, Торського і Серебрянського лісу успіху не мали.

У Генштабі зазначили, що, незважаючи на активність ворога, українські військові проводять заходи з посилення переднього краю оборони.

На сіверському напрямку ворог 8 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Білогорівки, де намагався вклинитися в бойовий порядок українських підрозділів.

"Ситуація напружена. Захисники України докладають максимум зусиль, щоб не допустити просування російських окупантів у глибину нашої території", - йдеться у звіті.

На краматорському напрямку агресор 6 разів намагався атакувати підрозділи Сил оборони в районах Григорівки, Кліщіївки та Андріївки. Усі спроби були марними, а втрат позицій ЗСУ не допущено.

Разом із тим, інтенсивні атаки ворогом українських захисників були на покровському напрямку. Тут упродовж дня, подекуди за підтримки авіації застосовуючи КАБи, агресор здійснив 25 штурмових дій та намагався наростити значні зусилля з вогневого контролю практично вздовж усієї лінії зіткнення.

"На окремих ділянках ворог має частковий успіх. Силами оборони вживаються заходи щодо стабілізації обстановки та недопущення просування противника", - розповіли у військовому командуванні.

Попередні втрати агресора на цьому напрямку становили понад 220 окупантів убитими та пораненими. Знищено 6 бойових броньованих машин, 4 автомобілі та 1 ПТКР. Пошкоджень зазнали 1 бойова броньована машина, 1 гармата та 2 міномети.

На курахівському напрямку на цей час доби налічується 9 бойових зіткнень. Загарбники намагаються просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Водяне. Підрозділи сил оборони відбивають атаки противника та посилюють стійкість оборонних рубежів.

На времівському напрямку російські окупанти не полишають спроб потіснити українських захисників із зайнятих позицій. 6 атак окупантів воїни ЗСУ відбили в районі Старомайорського. Одна - ще триває. Сили оборони контролюють ситуацію.

На оріхівському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Російським окупантам не вдалося відтіснити підрозділи ЗСУ від Малої Токмачки.

На придніпровському напрямку окупанти не полишають спроб вибити Сили оборони з позицій на лівобережній частині Дніпра. За 10 бойових зіткнень суттєвих змін в обстановку на цій ділянці не було внесено. ЗСУ продовжують контролювати ситуацію, втрати позицій не допущено.