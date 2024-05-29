Україна найближчими днями отримає перші снаряди в рамках ініціативи Чехії

Для українських військових вже найближчими днями нададуть артилерійські снаряди, які закупили в рамках чеської ініціативи, заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

"Перші десятки тисяч 155-міліметрових боєприпасів будуть поставлені в червні. Україна може чекати на першу партію найближчими днями", - передає слова Фіали видання Barron's.

За його словами, 15 країн Євросоюзу та НАТО зібрали на снаряди для України вже понад 1,6 млрд. євро.

Прем'єр також уточнив, що з початку повномасштабної війни Україна отримала від союзників 918 одиниць важкої техніки, майже 21 мільйон боєприпасів середнього калібру та 1,7 млн боєприпасів та ракет великого калібру.