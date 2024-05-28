Щоденні атаки росіян Харкова доводять їхню мету стерти з лиця землі друге за величиною місто в Україні, тому потрібна сучасна зброя

Щоденні атаки росіян Харкова доводять їхню мету стерти з лиця землі друге за величиною місто в Україні, тому країні потрібна сучасна німецька зброя, заявив посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Щоденні ракетні атаки на Харків доводять, що росіяни хочуть стерти з землі друге за величиною місто в Україні", - цитує прес-служба міністерства закордонних справ України слова посла, сказані в інтерв'ю для німецького Bild.

Крім того, за словами посла, дії Росії в Україні є реальною небезпекою для Німеччини. Разом з тим Макєєв вважає, що збивання російських ракет з території країн-партнерів не зробить їх сторонами конфлікту.

"Зрозуміти, що таке справжня ескалація, можна провівши кілька діб в Україні, почувши гуркіт сирен та російських ракет і дронів. Це і є щоденна ескалація з боку Росії, яка продовжує нас вбивати", - наголосив він.

Посол Макєєв зазначив, що Україні потрібні сучасні німецькі бойові машини, артилерійські системи та засоби ППО. "Німеччина щомісяця постачає в Україну нове озброєння. У світі понад 300 млрд євро заморожених російських активів, які можна використати для фінансування допомоги Україні", - наголосили в МЗС.