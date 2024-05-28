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21:44 28.05.2024

Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

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Зеленський і Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та кроки щодо наближення завершення вторгнення РФ в Україну

Президент України Володимир Зеленський у вівторок обговорив із португальським прем'єр-міністром Луїшем Монтенегру підготовку Саміту миру, зокрема кроки, які зможуть наблизити завершення вторгнення РФ на українську територію.

"Сьогодні з паном Прем’єр-міністром Луїшем Монтенегру обговорили підготовку Саміту миру та наші кроки, які можуть наблизити завершення абсолютно злочинного російського вторгнення на нашу, українську землю", - сказано в телеграм-каналі Зеленського.

Зеленський зазначив, що "реальний мир і чесне завершення російської агресії можуть відбутися тільки на основі міжнародного права, тільки на основі Статуту ООН".

"Саме на такій основі ми запропонували Формулу миру, і кожен її пункт містить тільки захист життя. Для всіх націй світу це все одно важливо. Тому ми чекаємо на Саміті миру різні нації, різні держави, всі континенти, щоб кожен міг проявити своє лідерство в захисті спільних цінностей і миру", - додав він.

Крім того, він наголосив, що Україна цінує те, що Португалія віддана "справжнім миротворчим зусиллям", і подякував, що ця країна буде на Саміті миру у Швейцарії 15 червня, а також за допомогу в залученні інших лідерів у цю глобальну роботу.

Як повідомлялося, Зеленський і Монтенегру в Лісабоні у вівторок, 28 травня, підписали двосторонню Угоду про співпрацю у сфері безпеки. Угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

 

Теги: #саміт_миру #португалія #зеленський

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