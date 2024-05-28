Унаслідок авіаудару по Олексієво-Дружківці на Донеччині постраждали три людини, серед них дитина - ОВА

Російські окупанти завдали авіаудару по Олексієво-Дружківці Донецької області, внаслідок чого троє людей дістали поранення, серед них дитина, пошкоджені майже 100 будинків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Зранку росіяни скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Легкі поранення отримала дитина - вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені в лікарню. Пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 - майже повністю знищені", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Рятувальники продовжують ліквідовувати пожежі.