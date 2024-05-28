Найближчими днями в більшості областей України дощитиме - Укргідрометцентр

У середу, 29 травня, вночі на півдні країни, на Вінниччині та Прикарпатті, вдень в Україні, крім більшості північних областей, короткочасні дощі, місцями грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, у західних областях 9-14°; удень 23-28°, на півдні, південному заході та Кіровоградщині 19-24°, на високогір'ї Карпат 13-18°.

У Києві в середу без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 29 травня найвища температура вдень була 32,2° у 1886 р., найнижча вночі 1,9° у 1918 р.

У четвер, 30 травня, у західних, північних і більшості центральних областей України короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень під час гроз поривчастий.

Температура вночі 12-17°; вдень 20-25°, у східній та південно-східній частинах 25-30°.

У Києві в четвер короткочасний дощ, гроза, вдень у деяких районах град. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, удень під час гроз поривчастий. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°.