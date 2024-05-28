Глави Міноборони ЄС обговорять можливість скасування заборони для України на застосування західної зброї по території РФ - Боррель

Міністри оборони країн Євросоюзу у вівторок обговорять можливість дозволу Україні використовувати західну зброю по цілях за межами її території, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Також стоїть питання про те, чи дозволимо ми використовувати озброєння за територією України, на території Росії. Деякі країни-члени почали вирішувати це питання. Це ще одна важлива тема, яку потрібно обговорити сьогодні", - сказав Боррель перед засіданням ради ЄС на рівні глав Міноборони.

Зі свого боку генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що кожна країна ухвалює рішення з цього приводу на національному рівні.

"Зняття обмежень - це національні рішення, а не рішення всього НАТО. Деякі союзники не запроваджували таких обмежень на озброєння, яке вони поставили Україні, інші ж - запровадили. Я вважаю, нині настав час переглянути ці обмеження", - сказав він у Брюсселі.

За його словами, рішення окремих країн зняти таку заборону не роблять Північноатлантичний альянс учасником конфлікту.