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13:24 28.05.2024

Зеленський закликав партнерів дати дозвіл Україні відбивати російські атаки західною зброєю по території РФ

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Зеленський закликав партнерів дати дозвіл Україні відбивати російські атаки західною зброєю по території РФ

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі закликав усіх партнерів дати Україні дозвіл на використання західної зброї, щоб відбивати російські атаки на території РФ.

"Наведу вам приклад із Харківської області, де російські війська ввійшли вглиб до 10 км на нашу територію. Уявіть собі, що вони стоять уздовж кордону. Там, до речі, немає їхніх цивільних. Там стоять їхні війська, і вони стріляють по вас далекобійною зброєю, артилерією. Там у них, на жаль, і це факт, потужності кращі. І вони по вас стріляють, а ви не можете відповісти. Ви просто не споможні цього зробити, тому що ви просто не маєте права використовувати західну зброю", - сказав президент, відповідаючи на запитання журналістів.

І так, за словами Зеленського, "коли російська армія по вас стріляє, вони або вбивають людей, або ж під тиском цього вогню наші військові, а це такі самі живі люди, мають відтягувати війська назад".

"І це правильне рішення - не вмирати просто під прицільним вогнем. І ти не можеш нічого зробити. Ти відступаєш на кілька кілометрів назад, вони заходять на ці кілометри вперед. Це повзуча окупація, і саме такий принцип росіяни постійно використовують. Так само, як вони б'ють і по Харкову, просто по людях", - зазначив він.

Зокрема, Зеленський нагадав про удар РФ авіабомбами по будівельному гіпермаркету в Харкові.

"Вони просто вбили людей, дітей, там на шматки розірвані люди, а ти не можеш їм відповісти нічим. Ти навіть бачиш точки - від розвідок отримуєш супутникові карти, бачиш, де вони стоять, але не можеш відповісти. Це несправедливо. Але ми не можемо, і це факт - ризикувати підтримкою партнерів і тому ми не використовуємо зброю партнерів по території РФ", - заявив він.

"І тому ми звертаємося - дайте нам можливість відбивати відповідні удари по їхніх військових", - закликав президент.

 

Теги: #зброя #брюссель #зеленський

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