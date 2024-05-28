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13:00 28.05.2024

Зеленський: Відсутність Байдена на Саміті миру - це "не дуже сильне рішення, якому Путін буде аплодувати особисто. Причому стоячи"

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Зеленський: Відсутність Байдена на Саміті миру - це "не дуже сильне рішення, якому Путін буде аплодувати особисто. Причому стоячи"

Президент України Володимир Зеленський назвав потенційну відсутність американського лідера Джозефа Байдена на Саміті миру "не дуже сильним рішенням", якому особисто аплодуватиме Володимир Путін, причому аплодуватиме стоячи.

"Я дуже хотів би, щоб особисто був присутній президент США Джозеф Байден. І я знаю, що Америка підтримує Саміт миру, але ми з вами не знаємо, на якому рівні. Я вважаю, що це не дуже сильне рішення. Я так вважаю, за всієї поваги до кожної людини в США, тому що вони нам дуже сильно допомагають", - заявив він на пресконференції з прем'єром Бельгії Александером де Кроо в Брюсселі в середу.

Але зараз, за словами Зеленського, все дуже просто: "Буде Саміт миру, який організовує весь світ, а потім також буде щось, що спробує зробити Росія. І я вважаю, що президент Байден потрібен Саміту миру і потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію США".

"Його відсутності буде тільки аплодувати Путін. Особисто аплодувати Путін. Причому стоячи", - наголосив глава держави.

Зеленський також заявив, що, як і раніше, чекає на відповідь щодо участі в Саміті миру Китаю, Бразилії та кількох представників Африканського континенту, і від останніх, за його словами, вже є позитивні сигнали.

Президент України також зазначив, що кожен голос дуже важливий, і подякував тим лідерам, які вже підтримали Саміт миру.

Як напередодні заявив Зеленський, участь у Саміті миру вже підтримали 90 держав.

Теги: #саміт_миру #зеленський

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