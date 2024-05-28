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10:21 28.05.2024

ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

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ДБР проводить обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області - джерело

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить масштабні обшуки в Божковській виправній колонії в Полтавській області на підставі наявної у правоохоронців інформації про численні порушення прав ув'язнених і тортури, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

За інформацією джерела, слідчі дії також проводять в офісі Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) і в її керівника Георгія Романова.

Крім інформації про можливу організацію системи поборів і знущань в установах виконання кримінальних покарань правоохоронці також перевіряють підстави отримання Романовим у приватну власність майна, яке значно перевищує його офіційні доходи. Йдеться про квартири, офісні приміщення та елітні автомобілі.

Теги: #обшуки #дбр

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