Події

07:24 28.05.2024

У Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю РФ, носіїв ракет "Калібр" немає, - ВМС ЗСУ

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У Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю РФ, носіїв ракет "Калібр" немає, - ВМС ЗСУ

Росія утримує на чергуванні в Чорному морі один бойовий корабель, ще один перебуває в Азовському морі, повідомляють оперативну ситуацію Військово-морські сили ЗС України у вівторок уранці.

"Станом на 07:00 28.05.2024: у Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі ворожі кораблі відсутні", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі ВМС.

Також військові моряки поінформували: "За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: в Азовське море - 8 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор; у Чорне море - 8 суден, із них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор".

 

 

 

Теги: #кораблі_рф

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