Події

06:17 28.05.2024

Унаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Нова Гвінея загинуло понад 2 000 осіб

2 хв читати
Унаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Нова Гвінея загинуло понад 2 000 осіб

Зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї поховав понад 2 000 осіб, повідомляє в понеділок Reuters.

Масивний зсув ґрунту, що зійшов у Папуа-Новій Гвінеї три дні тому, поховав понад 2 000 осіб, повідомив у понеділок уряд країни. Важко прохідна місцевість перешкоджає наданню допомоги і знижує надії на пошук людей, що вижили.

Національний центр із надзвичайних ситуацій назвав нову цифру в листі до ООН, яка раніше називала понад 670 можливих загиблих.

Різниця відображає віддаленість території та труднощі з точною оцінкою чисельності населення. Останній достовірний перепис населення в тихоокеанській острівній державі проводили 2000 року, і багато людей живуть в ізольованих гірських селах.

Міністр оборони Біллі Джозеф повідомив, що в шести віддалених селах у районі Майп-Мулітака в провінції Енга, де зсув ґрунту зійшов рано вранці в п'ятницю, коли більшість спала, мешкали 4000 осіб.

Понад 150 будинків виявилися поховані під уламками заввишки майже у два поверхи. Рятувальники чули крики з-під землі.

Через понад 72 години після сходження зсуву жителі все ще використовують лопати, палиці та голі руки, намагаючись розібрати завали. За даними провінційної влади, було знайдено тільки п'ять тіл.

Протягом 24 годин на місце лиха було направлено начальника оперативного відділу Сил оборони Австралії, на місці працювала інженерна група Сил оборони Папуа-Нової Гвінеї, а також військовий вертоліт для евакуації.

За його словами, уряд запросив геотехнічну групу Сил оборони Нової Зеландії, щоб оцінити можливі нестабільні ділянки землі поблизу, які можуть зробити небезпечним використання важкої землерийної техніки.

Провінції необхідно нарощувати потенціал із запобігання стихійним лихам, додав міністр, заявивши, що уряд відновить села і знову відкриє головне шосе, яке веде до міста і золотої копальні Поргера.

У понеділок Австралія оголосила про виділення початкового пакета допомоги в розмірі $ 1,66 млн і заявила, що направить технічних експертів для надання допомоги в проведенні рятувальних і відновлювальних робіт.

Китай також заявив, що надасть допомогу.

За словами Серхана Актопрака, глави місії міграційного агентства ООН у Папуа-Новій Гвінеї, через дощі, нестійкий ґрунт і поточну воду жителям і рятувальникам було вкрай небезпечно розчищати завали.

За його словами, понад 250 будинків було евакуйовано, і понад 1250 осіб були змушені покинути свої будинки.

Деякі жителі не хочуть, щоб важка техніка переривала траур, додав представник ООН. "На даний момент, я думаю, люди розуміють, що шанси на те, що когось вдасться вивезти живим, дуже малі".

Теги: #зсув_ґрунту #жертви #папуа_нова_гвінея

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:34 27.05.2024
На Донеччині в результаті російських обстрілів п'ять убитих і троє поранених

На Донеччині в результаті російських обстрілів п'ять убитих і троє поранених

05:59 27.05.2024
На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

На США обрушився торнадо, внаслідок якого загинуло щонайменше 18 осіб

19:27 26.05.2024
Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини одна людина загинула, ще четверо постраждали

07:48 26.05.2024
Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

Із 12 загиблих у харківському "Епіцентрі" 10 невпізнано

07:08 26.05.2024
До 11 зросла кількість жертв удару по "Епіцентру" в Харкові

До 11 зросла кількість жертв удару по "Епіцентру" в Харкові

00:15 26.05.2024
Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

Кількість жертв через удар по "Епіцентру" у Харкові зросла до шести

22:02 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

Кількість загиблих унаслідок удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до п’яти

21:02 25.05.2024
Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

Кількість загиблих у результаті удару по будгіпермаркету в Харкові зросла до чотирьох

20:54 25.05.2024
Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

Кількість загиблих унаслідок удару по гіпермаркету в Харкові зросла до трьох

21:08 23.05.2024
Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі 29 квітня збільшилася до восьми - у лікарні померла чотирирічна дівчинка

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

Зеленський зустрівся з главами палат і фракцій парламенту Іспанії

"Укренерго" на вівторок уперше за два тижні дії графіків відключень не прогнозує їх на будній день

Генштаб ЗС України: Найбільша інтенсивність боїв зберігається на покровському та харківському напрямках

Сирський: Я вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати наші навчальні центри

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої та реактивної артилерії, є постраждалий

Силами ППО вночі знищено всі три ударні БПЛА, які атакували Україну

У Чорному та Азовському морях по одному бойовому кораблю РФ, носіїв ракет "Калібр" немає, - ВМС ЗСУ

За минулу добу в Миколаївській області внаслідок російських обстрілів загинуло троє людей, шестеро - поранено

Російські війська за добу 303 рази вдарили по восьми населених пунктах Запорізької області, є руйнування

28 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кабмін заборонив усі види реклами грального бізнесу

Північна Корея заявляє про вибух у польоті останнього запущеного їй супутника

Росіяни 23 рази обстріляли вісім громад у Сумській області

Зеленський відвідає у вівторок Бельгію для підписання двосторонньої угоди про безпеку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА