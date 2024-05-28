Окупанти за добу завдали 2 ракетних і 43 авіаудари по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали за минулу добу два ракетні та 43 авіаційні удари по території України, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 23:00 понеділка на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"Протягом доби противник завдав по території України два ракетних із застосуванням двох ракет і 43 авіаційні удари із застосуванням 50 КАБів, застосував 418 дронів-камікадзе. Здійснив понад 2900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння", - ідеться у зведенні.